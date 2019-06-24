Москалькова предложила ограничить сроки содержания в СИЗО

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что нужно закрепить в законодательстве допустимый период содержания в следственном изоляторе. Эту тему она обсуждала на встрече с президентом России Владимиром Путиным 10 июня, сообщает пресс-служба омбудсмена.

По словам госпожи Москальковой, иногда невиновный человек «вынужден несколько лет сидеть в клетке», хотя суд в итоге может его оправдать. «Считаю, что необходимо очертить в законе четкие временные рамки, на какой период можно сажать в СИЗО человека, чья вина еще не доказана»,— говорится в пресс-релизе.

Ранее Совет по правам человека при президенте (СПЧ) поддержал внесенный 17 мая в Госдуму законопроект Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о компенсациях заключенным. Поправками предусмотрена возможность для граждан, находящихся в СИЗО или местах заключения, «обращаться в суд за компенсацией за ненадлежащие условия содержания».

Подробности — в публикации “Ъ” «СПЧ и Минюст одобрили закон ФСИН».