Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 24

В Иркутской области обнаружено тело еще одного погибшего во время паводка, таким образом, число жертв стихийного бедствия возросло до 24. «По состоянию на 17:00 (мск) 9 июля 2019 года обнаружены погибшими 24 человека»,— сообщил «РИА Новости» представитель регионального управления МЧС.

Пропавшими без вести числятся девять человек. Ранее сообщалось о 14 пропавших.

Напомним, 25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, затопившее около 100 населенных пунктов. Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов. Имущества частично или полностью лишились около 33 тыс. человек.

Подробнее о возможных причинах стихийного бедствия в регионе читайте в материале “Ъ” «Три циклона качнули Восточную Сибирь».