За время наводнения в Иркутской области 23 пропавших без вести были найдены живыми

ГУ МВД по Иркутской области объявило, что полиция установила местонахождение 23 человек, которые числились пропавшими без вести. По данным регионального МЧС, 14 человек продолжают числиться пропавшими без вести. Количество погибших увеличилось до 21 человека.

«По мере проведения комплекса разыскных мероприятий выясняется, например, что несколько рыбаков, уплывших на лодке по реке, во время паводка вовремя сошли на берег. Некоторые покинули затопленные дома и ожидали помощи у реки»,— говорится в сообщении областного ГУ МВД.

По каждому сообщению о пропавших людях полиция заводит разыскные дела и ведет активный поиск, детально обследуя места их проживания и прилегающие территории, опрашивая знакомых, устанавливая, нет ли пропавших среди госпитализированных.

Напомним, 25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, затопившее около 100 населенных пунктов. Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов. Имущества частично или полностью лишились около 33 тыс. человек.

Подробнее о причинах стихийного бедствия в регионе читайте в материале “Ъ” «Стихийное бедствие вызвали три циклона».

Екатерина Еременко, Иркутск