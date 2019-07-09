Возврат прямых выборов мэров обойдется Ростовской области в 250–500 млн рублей

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко заявил, что возврат прямых выборов глав муниципалитетов обойдется Ростовской области в сумму от 250 до 500 млн руб., сообщает «Город N».

Как рассказал господин Ищенко, действующая в Ростовской области с 2014 года система назначения глав администраций муниципальных образований реализована на основе требований федерального закона. Он подчеркнул, что такая система действует в большинстве регионов и муниципалитетов России.

«При принятии столь серьезного решения, как переход к другой системе, нужно просчитать все его стороны. Вряд ли кто-то готов сегодня ответственно ответить на вопрос о стоимости такого решения. По самым скромным подсчетам экспертов, переход к выборам глав муниципалитетов будет стоить бюджету от 250 до 500 млн руб.»,— цитирует издание председателя Заксобрания.

Напомним, на прошлой неделе депутаты Законодательного Собрания Ростовской области от партии «Справедливая Россия» Сергей Косинов и Борис Вальтер внесли законопроект о прямых выборах глав администраций городов и районов. Ранее о необходимости вернуть прямые выборы главы администрации Ростова заявил полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов.

Кристина Федичкина