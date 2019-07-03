Заксобрание Ростовской области рассмотрит законопроект о возвращении прямых выборов мэров

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области от партии «Справедливая Россия» Сергей Косинов и Борис Вальтер внесли законопроект о прямых выборах глав администраций городов и районов. Копии соответствующих документов имеются в распоряжении „Ъ-Юг“.

В законопроекте депутаты предлагают избирать глав районов и поселений при тайном голосовании на муниципальных выборах. «Очередное заседание Заксобрания 25 июля. Посмотрим, что скажут в заключении. Просто интересно, учтут ли мнение Полпреда президента в ЮФО. Он, как я понимаю, нас поддерживает в этом вопросе»,— прокомментировал Сергей Косинов на своей странице в Facebook.

Напомним, в конце июня полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов заявил, что считает правильным выбирать главу администрации Ростова на прямых выборах. «Забрать у миллионного города законно избранного главу — я считаю, это не очень правильное решение. Далеко не правильное»,— сказал полпред губернатору Ростовской области Василию Голубеву, который ранее выступил против возвращения прямых выборов.

Напомним, предыдущий глава администрации Ростова Виталий Кушнарев покинул свой пост 24 апреля. Сейчас его обязанности временно исполняет Алексей Логвиненко. Согласно действующему порядку, градоначальника выбирает комиссия из десяти человек, половину из которых назначает Гордума, другую половину— губернатор.

Кристина Федичкина