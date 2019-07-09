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«Парму» пополнил очередной специалист из Литвы

Пермский баскетбольный клуб «Парма» окончательно сформировал состав тренерского штаба, сообщает пресс-служба клуба. Он будет состоять из пяти человек: главного тренера Казиса Максвитиса, старшего тренера Вячеслава Шушакова, ассистентов Вениамина Анисимова и Гинтараса Каджюлиса. Последним его членом стал литовец Дейвидас Ринкевичус. Он будет отвечать за функциональную подготовку команды. Ранее литовский специалист работал в «Жальгирисе», четыре года провел в БК «Триумф», а последние пять лет — в БК «Зенит».

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