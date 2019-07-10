Валерий Пиличев, заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства



— Чем отличается банковская гарантия от стандартного кредита?

— Банковская гарантия — это один из способов обеспечения исполнения обязательств, то есть письменное обязательство банка выплатить денежные средства за принципала. В процессе выдачи банковской гарантии есть три стороны: банк, который выдает свою гарантию, принципал, который запрашивает гарантию, и кредитор, который является заказчиком принципала. Процедура выдачи банковских гарантий сравнима с выдачей кредита. Как и в ситуации со стандартным кредитом, исполнитель обращается в банк, тот у него просматривает кредитную историю, запрашивает обеспечение, смотрит обороты. Но само рассмотрение и скорость выдачи быстрее обычного кредита. Надо понимать, что банковские гарантии выдаются не в денежном эквиваленте. Это письменные обязательства. Чтобы получить их, исполнитель должен предоставить банку обеспечение. Обеспечением могут выступать денежные средства, также это может быть ликвидный залог и другое.

— В каких случаях оформляются банковские гарантии?

— Как правило, все заказчики запрашивают банковскую гарантию, чтобы обезопасить себя от недобросовестных исполнителей. Банковские гарантии — это отношения не напрямую с исполнителем, а через кредитное учреждение. Это дополнительный гарант для заказчика, что свои средства он получит обратно в том или ином виде. Сегодня банковские гарантии распространены повсеместно. Без гарантий невозможно участие практически ни в каких тендерах. Чаще всего банковская гарантия требуется для заключения контракта по госзакупкам, либо для самого участия в тендере на госзакупках, либо для участия в коммерческих торгах.

— Сколько стоит банковская гарантия?

— Банк взимает плату, как правило, 2–5% от суммы банковской гарантии. Сумма банковской гарантии и виде банковской гарантии фиксируется в контракте. Чаще обращаются за получением банковской гарантии в банки, где открыт расчетный счет. Это способствует более быстрому рассмотрению заявки. Если человек уже брал кредит в банке, зарекомендовал себя как добросовестный плательщик, установил с банком доверительные отношения, то по решению банка гарантия может быть выдана с минимальным обеспечением либо без него. Но решение всегда остается за банком.

— Как областной фонд участвует в получении банковской гарантии?

— Областной фонд может выступить поручителем предпринимателя и покрыть своим поручительством до 70% требуемого обеспечения. Комиссия фонда составит 0,75% годовых для торговли и 0,5% для всех остальных видов деятельности. 70% — максимальное покрытие, когда сумма банковской гарантии не превышает 3 млн руб. Максимальная сумма поручительства — 50 млн руб. Областной фонд может работать с предпринимателями, которые условно только вчера зарегистрировались. Но поскольку фонд выступает в этой сделке в роли участника, а не в роли кредитора, то требования по заемщику выдвигает банк. А в большинстве случаев банки начинают работать с предпринимателями, которые зарегистрировались не менее полугода назад.

— Как будет развиваться рынок банковских гарантий в ближайшие годы?

— Рынок гарантий будет только расширяться. Банковские гарантии — высоко востребованный инструмент сделок, так как это дополнительная страховка для заказчика.

Интервью взяла Евгения Яблонская