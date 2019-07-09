Президент РПЛ исключил расширение лиги до 2022 года

Только после 2022 года можно начать рассматривать увеличение числа команд-участниц элитного дивизиона чемпионата России по футболу, заявил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин. Чемпионат может увеличиться за счет того, что в лигу пригласят клубы из Белоруссии, Казахстана или Армении. Он также отметил скорую реформу Кубка России: в частности, его обладатель в ближайшем будущем может получить возможность играть в Лиге чемпионов.

«Тема расширения (РПЛ.— “Ъ”) пошла после двух предпосылок: конечно, в такой большой стране хотелось бы больше клубов, но есть критерии, не только спортивные, но и коммерческие, финансовые, например. Пока мы к этому не готовы», — сказал господин Прядкин (цитата по «РИА Новости»). По его словам, многих в этом вопросе настораживает вопрос о выходе в еврокубки. «Перед игрой за Суперкубок у нас была официальная встреча, мы услышали, что многие клубы, особенно белорусские и казахские, высказались, что очень жаждут играть в еврокубках»,— отметил президент РПЛ.

Он добавил, что расширение можно начать рассматривать только после 2022 года, хотя уже есть некоторые варианты по формату соревнований в случае расширения. По словам господина Прядкина, в 2022 году нужно думать о том, как ужать календарь чемпионата России из-за проведения чемпионата мира в Катаре в ноябре-декабре.

Говоря о реформе Кубка России, президент РПЛ отметил, что уже есть несколько предложений по повышению интереса к турниру. «Возможно, победителю дадут сыграть стыковой матч с командой, вышедшей в Лигу чемпионов. Возможно, мы договоримся, победитель будет играть в Лиге чемпионов»,— сказал господин Прядкин.

Новый сезон стартует в эти выходные по старой схеме. Но изменения на сезон-2020/21 должны быть приняты в течение месяца. Окончательное решение о расширении должен принять исполком РПЛ. Ранее состоялось первое заседание рабочей группы по поводу возможного расширения РПЛ с 16 до 18 клубов.

Подробнее о реформах росссийского футбола— в публикации “Ъ” «Премьер-лига не спешит с расширением».