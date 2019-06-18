Клубы РПЛ рассмотрели варианты реформирования чемпионата России

В Москве состоялось первое заседание рабочей группы по поводу возможного расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 клубов, а также изменения формата проведения чемпионата России, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Смотрим варианты, которые позволили бы увеличить количество матчей. Продолжим это делать и примем решение в конце июня»,— сказал президент РПЛ Сергей Прядкин.

Сейчас рассматривается несколько проектов изменения формата, чтобы продлить турнир с участием 16 команд. Согласно первому сценарию, после двухкругового турнира последняя команда вылетает в Футбольную национальную лигу, остальные продолжают борьбу в трех группах. Первая пятерка разыгрывает четыре места в еврокубках, вторая — одно место в Лиге Европы, третья определяет клубы, которые покинут лигу.

Второй сценарий предлагает командам сыграть один круг, а затем поделиться на две восьмерки. Первая в два круга разыгрывает призовые места, вторая борется за сохранение мест в лиге.

Третий сценарий повторяет формат польской Экстракласс-лиги: сначала участники играют двухкруговой турнир, после чего лига делится на две восьмерки, каждая потом проводит соревнования в один круг. Первая борется за места в еврокубках, вторая — за места в РПЛ.

Новый сезон стартует 14 июля по старой схеме. Но изменения на сезон-2020/21 должны быть приняты в течение месяца. Окончательное решение о расширении должен принять исполком РПЛ.

Подробнее о возможном расширении РПЛ — в публикации “Ъ” «Держи мяч шире».