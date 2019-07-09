«Роснефть» снизила добычу из-за ограничения приема сырья «Транснефтью»

«Юганскнефтегаз» (принадлежит «Роснефти») в июле снизил добычу нефти в связи с ограничениями приема сырья «Транснефтью», заявил представитель «Роснефти». По словам источника «Интерфакса», добыча на «Юганскнефтегазе» в начале июля сократилась с 180–190 тыс. т в сутки до 158 тыс. т в сутки.

«Вынужденное снижение добычи связано с сокращением "Транснефтью" приема нефти в систему магистральных нефтепроводов, которые в настоящее время забиты большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям»,— утверждает представитель «Роснефти», комментарий которого цитируют информагентства.

В «Транснефти» пока никак не прокомментировали эту информацию.

Напомним, в апреле «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу «Дружба» (его российский отрезок эксплуатируется «Транснефтью»). «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента возбудили уголовное дело.

Как стало известно “Ъ”, «Роснефть» просит правительство заставить «Транснефть» уже сейчас компенсировать потери потребителей от загрязнения нефти в «Дружбе». «Роснефть» получила претензии от «Белнефтехима» на $155 млн и еще на $0,45 млн от польской Orlen и хочет добиться от «Транснефти» гарантии соответствующих выплат.

Подробности — в публикации “Ъ” «"Роснефть" не пускают в трубу».