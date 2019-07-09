Песков сообщил об отсутствии у Кремля решения по санкциям против Грузии

Решение по санкциям в ответ на оскорбления грузинского журналиста в адрес президента России Владимира Путина пока не были приняты, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил «жесткую реакцию российских парламентариев» после неподобающего поведения журналиста.

«Решения, как вы знаете, принимаются правительством, в конечном счете — президентом страны. Пока решение не принималось. Мы сразу же вас проинформируем»,— сказал господин Песков журналистам.

На сегодняшнем заседании Госдума предложила российскому правительству ввести санкции в отношении Грузии. Обращение поддержали все думские фракции. Экономические меры, анонсированные накануне, 8 июля, связаны с «непрекращающимися антироссийскими провокациями в Грузии».

Поводом для обсуждения возможных санкций стало выступление ведущего оппозиционного грузинского канала «Рустави-2» Георгия Габунии. Он начал программу 7 июля с того, что по-русски оскорбил Владимира Путина и его родителей. У офиса телеканала начались протесты, «Рустави-2» на несколько часов прерывал вещание. Телеведущего на два месяца отстранили от работы.

О последствиях конфликта двух стран — в публикации “Ъ” «Санкции пошли в разлив».