Лукашенко обвинил Россию в «торможении» переговоров об интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил «торможение» со стороны России процесса переговоров по интеграции двух стран. Он сообщил, что Москва и Минск не будут «ломать» договор о Союзном государстве.

«Суть заключается в том, что мы договорились с президентом Путиным о том, что мы не будем ломать договор. Потому что если мы влезем в ломку договора, мы разрушим вообще все, что создано за это время»,— сказал господин Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Григорием Рапотой (цитата по «РИА Новости»). По его словам, договор все еще не реализован в полном объеме. «Мне сегодня докладывают, что одни обещания. Переговорная группа натолкнулась на какой-то вопрос, правительство России, в том числе премьер Медведев, обещает дать все команды, распоряжения, чтобы в комплексе решать вопросы, потому что тактика ведения переговоров определена... Пообещали, забыли»,— отметил он.

Президент Белоруссии добавил, что 18 июля пройдет встреча с президентом России в Санкт-Петербурге в рамках Форума регионов двух стран. «Уже (буквально.— “Ъ”) завтра нам встречаться с президентом Путиным в Питере и обсуждать итоги этих переговоров (рабочей группы двух стран по интеграции.— “Ъ”), а обсуждать нечего на сегодняшний день»,— заявил он.

Предстоящие переговоры господин Путин ранее анонсировал на церемонии вручения верительных грамот иностранным послам в Кремле. Президент также в очередной раз назвал Белоруссию «ближайшим союзником России».

Напомним, в конце 2018 года Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании совместной российско-белорусской рабочей группы по интеграции. В мае 2019-го Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу, на которой договорились дать поручения по углублению интеграции двух стран. При этом президент РФ уточнял, что Россия не планирует объединяться с Белоруссией в одно государство.

Как господин Лукашенко предлагал включить Россию в состав Белоруссии, читайте в публикации “Ъ”.