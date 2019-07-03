Путин 18 июля встретится с Лукашенко в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин 18 июля проведет с президентом Белоруссии Александром Лукашенко переговоры по вопросу интеграции. Встреча лидеров двух стран пройдет в Санкт-Петербурге, где в тот же день состоится VI заседание форума регионов РФ и Белоруссии.

Предстоящие переговоры господин Путин анонсировал на церемонии вручения верительных грамот иностранным послам в Кремле. Президент также в очередной раз назвал Белоруссию «ближайшим союзником России».

«В нынешнем году проводятся многочисленные мероприятия, посвященные 20-летию Союзного государства (России и Белоруссии). И мы настроены на дальнейшее развитие тесных интеграционных связей с белорусскими партнерами»,— рассказал Владимир Путин (цитата по «Интерфаксу»).

В конце 2018 года Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании совместной российско-белорусской рабочей группы по интеграции. В мае 2019-го Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу, на которой договорились дать поручения по углублению интеграции двух стран. При этом президент РФ уточнял, что Россия не планирует объединяться с Белоруссией в одно государство.

Как господин Лукашенко предлагал включить Россию в состав Белоруссии, читайте в публикации “Ъ”.