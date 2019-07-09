Китай выразил протест в связи с планами США продать оружие Тайваню

Китай выразил США протест после того, как американский Госдеп одобрил продажу Тайваню вооружений на сумму $2,2 млрд. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что сделка является нарушением международного права. США уверены, что планируемая поставка оружия не изменит баланс сил в регионе.

Как сообщил представитель китайского МИДа на брифинге, Пекин «сделал американской стороне строгое представление». «Продажа американского оружия Тайваню <…> нарушает принцип "одного Китая" и три совместных американо-китайских коммюнике, а также является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая, наносит ущерб суверенитету и интересам безопасности КНР»,— отметил дипломат (цитата по «РИА Новости»).

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В рамках сделки Тайвань хочет купить у США боевые танки M1A2 Abrams, зенитные управляемые ракеты Stinger и сопутствующее оборудование. Заявка на закупку военной техники была подана в начале июня, президент США Дональд Трамп должен дать ответ по сделке в течение 120 дней.

Подробности сделки — в публикации “Ъ” «В торговую войну вступили танки».