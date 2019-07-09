Валентина Матвиенко высоко оценила работу руководства Ставрополья

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко по итогам рабочей поездки в Ставропольский край высоко оценила работу руководства региона по социально-экономическому развитию края. Об этом сообщает пресс-служба органов государственной власти края.

«Команда Ставропольского края во главе с Губернатором очень много сделала за последние годы. Существенно вырос валовый региональный продукт, демонстрируются высокие темпы роста экономики. Край устойчиво и динамично развивается»,– передает пресс-служба слова госпожи Матвиенко.

Спикер Совета Федерации отметила успехи Ставрополья в развитии образования и здравоохранения, а также динамичное развитие курортной отрасли.

«Все города Кавказских Минеральных Вод развиваются. Интенсивными темпами приводится в порядок курортная инфраструктура. И благодаря усилиям, принятым руководством края, количество отдыхающих на курортах Кавминвод существенно выросло», – цитирует пресс-служба госпожу Матвиенко.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко вчера прилетела в Ставрополь с рабочим визитом. Во время визита спикер Совета Федерации посетила объекты благоустройства и учреждений социальной сферы Ставрополя, в числе которых светомузыкальный фонтан, военно-патриотический парк «Патриот», средняя школа № 45 и Александровская площадь. Кроме того, госпожа Матвиенко приняла участие в совещании по вопросам социально-экономического развития региона.

Дарья Голякова