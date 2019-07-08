В Ставрополь прибыла глава Совета Федерации Валентина Матвиенко

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко прилетела в Ставрополь с рабочим визитом, сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края. В аэропорту госпожу Матвиенко встретили полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр Матовников и губернатор региона Владимир Владимиров.

Во время визита спикер Совета Федерации посетит объекты благоустройства и учреждений социальной сферы Ставрополя. По данным ГТРК «Ставрополье», в их числе светомузыкальный фонтан, военно-патриотический парк «Патриот», средняя школа № 45 и Александровская площадь.

Кроме того, госпожа Матвиенко примет участие в совещании по вопросам социально-экономического развития города.

Дарья Голякова