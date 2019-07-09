Глава Ленинского района Новосибирска стал вице-мэром

Новосибирский мэр-коммунист Анатолий Локоть назначил главу Ленинского района Олега Клемешова исполняющим обязанности вице-мэра по городскому хозяйству. Ранее эту должность занимал Данияр Сафиуллин, решивший участвовать в осенних выборах главы города от партии «Родина».

Анатолий Локоть представил нового заместителя на аппаратном совещании утром 9 июля. Господин Клемешов будет контролировать работу трех департаментов: энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, а также по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе. Кресло главы администрации Ленинского района он занял в мае 2014 года после того, как Анатолий Локоть победил на досрочных выборах мэра месяцем ранее.

Напомним, в июне 2019 года предыдущий заместитель главы Новосибирска по городскому хозяйству Данияр Сафиуллин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Вскоре партия «Родина» выдвинула его кандидатуру на выборы мэра, которые пройдут в сентябре этого года.

Подробности выдвижения — в материале “Ъ-Сибирь” «Родина» нашла хозяина»

Илья Галагуз