Вице-мэр Новосибирска по городскому хозяйству решил уйти в отставку

Заместитель мэра Новосибирска Данияр Сафиуллин написал заявление об увольнении по собственному желанию, пишет издание Тайга.инфо со ссылкой на два источника в городской администрации. Подписал ли заявление мэр-коммунист Анатолий Локоть, неизвестно.

Господин Сафиуллин курирует работу трех департаментов: энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, а также по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе. Также вице-мэр занимается оперативным руководством МКП «Дирекция строительства транспортных сооружений».

Бывший военный Данияр Сафиуллин пришел на работу в мэрию Новосибирска в 2011 году при предыдущем главе города Владимире Городецком. До 2015 года возглавлял департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе. С 2014 года — вице-мэр, с 2015 года — заместитель мэра по городскому хозяйству.

Юлия Сасевич