«Родина» назвала своего кандидата на выборы мэра Новосибирска

Партия «Родина» выдвинет бывшего вице-мэра Новосибирска по городскому хозяйству Данияра Сафиуллина на осенние выборы главы города. «Мэр — это хозяйственник, поэтому мы выдвигаем на выборы не политика. Глава города должен принимать решения на пользу жителям»,— сказал федеральный лидер «Родины», депутат Госдумы Алексей Журавлев, присутствующий на отчетно-выборной конференции регионального отделения партии в среду.

Бывший военный и спасатель Данияр Сафиуллин пришел на работу в мэрию Новосибирска в 2011 году при предыдущем главе города Владимире Городецком. До 2015 года он возглавлял департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе, с 2014 года стал вице-мэром, а затем и заместителем градоначальника по городскому хозяйству. В июне 2019 года господин Сафиуллин написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Напомним, выборы главы Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года. О своем желании участвовать в предвыборной гонке заявили мэр-коммунист Анатолий Локоть, бывший «политический» вице-губернатор региона Виктор Козодой («Справедливая Россия»), независимый депутат горсовета Наталья Пинус («Российский общенародный союз»), руководитель фракции ЛДПР в горсовете Евгений Лебедев, бизнесмен Сергей Проничев (Партия роста), бизнесмен Дмитрий Холявченко («Яблоко») и др.

О грядущих выборах мэра — в материале “Ъ-Сибирь” «Несистемная оппозиция системному оппозиционеру»

Юлия Сасевич