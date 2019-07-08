Джокович и Надаль вышли в четвертьфинал Wimbledon

Серб Новак Джокович — первая ракетка мира — вышел в четвертьфинал Wimbledon. В матче 1/8 финала он одержал победу над французским теннисистом Уго Умбером (66-й в рейтинге ATP) со счетом 6:3, 6:2, 6:3. Игра завершилась за 1 час 42 мин.

Испанец Рафаэль Надаль (2) также вышел в 1/4 финала турнира. Он обыграл бразильца Жуана Соузу (69). Счет составил 6:2, 6:2, 6:2. Встреча продлилась 1 час 45 мин.

Вторая неделя Wimbledon проходит без участия российских игроков. В третьем круге Wimbledon Карен Хачанов уступил испанцу Роберто Баутисте, а Даниил Медведев — бельгийцу Давиду Гоффену.

Подробнее о первой неделе Wimbledon читайте в публикации “Ъ”.