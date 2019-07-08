Мэрия Москвы организует опрос о системе ритуальных услуг

Мэрия Москвы намерена организовать опрос об отношении горожан к системе ритуальных услуг, следует из данных на сайте госзакупок. На эти цели будет выделено более 1,1 млн руб. Конкурс был объявлен 26 июня.

Как следует из документации, нужно будет провести мониторинг общественного мнения в течение 60 дней.

Напомним, что тема похоронного бизнеса в Москве и Подмосковье недавно поднималась в расследовании корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в сбыте наркотиков, а затем освободили от ответственности из-за отсутствия доказательств. После освобождения он завершил свой материал при участии коллег. По одной из версий, фигуранты этой статьи могли угрожать журналисту и инициировать незаконное уголовное преследование.

О деле Ивана Голунова — в публикации “Ъ” «Дело закрыто, вопросы остались».