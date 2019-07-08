Известные музыканты спели песню в поддержку фигурантов по делу «Нового величия»

Несколько известных музыкантов записали клип в поддержку фигурантов дела «Нового величия». Среди них — Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Рома Зверь, Алексей Кортнев, Василий Обломов и другие. Идея принадлежала артистке Татьяне Лазаревой, которая опубликовала ролик у себя на Facebook. Музыканты исполняют песню Чиж &Со «Русская».

«Все мои друзья-музыканты, которые снялись в этом клипе, поддерживают несправедливо осужденных людей и так же обеспокоены судьбой отечества, как и все мы — граждане нашей страны»,— написала госпожа Лазарева в комментарии.

Госпожа Лазарева отметила, что фигурантам «Нового величия» грозит до десяти лет, и обратной силы у приговора не будет. Следствие, по ее словам, не представило убедительных доказательств их вины. «И в ситуации, в которую попали обвиняемые по этому делу, может оказаться любой неравнодушный российский гражданин, обеспокоенный судьбой отечества и обсуждающий это с друзьями»,— добавила она.

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Напомним, что в прошлом году Татьяна Лазарева была организатором «Марша матерей» в поддержку фигурантов дела.

По версии следствия, обвиняемые создали экстремистскую организацию «Новое величие», чтобы «свергнуть конституционный строй». По делу были арестованы шесть молодых людей, им было предъявлено обвинение по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Обвиняемые утверждают, что просто обсуждали в соцсетях политику, затем к ним присоединился взрослый мужчина, который предложил создать организацию и написать устав.

Сегодня Люблинский суд Москвы рассматривал вопрос о смягчении меры пресечения фигурантам дела: Марии Дубовик и Анне Павликовой, которые содержатся под домашним арестом, а также Руслану Костыленкову, Вячеславу Крюкову, Дмитрию Полетаеву и Петру Карамзину, находящимся в СИЗО. Как сообщает «МБХ медиа», суд не стал менять меру пресечения.

О развитии дела — в материале “Ъ” «Невосторженный образ мысли».