«Победа» планирует выйти на линию Пермь-Санкт-Петербург

Авиакомпания «Победа» планирует начать регулярные полеты из Перми в Санкт-Петербург, сообщает 59.ru со ссылкой на расписание аэропорта «Пермь». Полетная программа пока рассчитана на месяц – с 1 по 26 октября, полеты предполагается осуществлять вторникам, четвергам и субботам в 23:25. Полеты будут осуществляться на Boeing-737. Время в пути — 2 часа 40 минут. Продажа билетов на этот рейс пока не открыта.

Сейчас на этой линии работают «Россия» и S7. Источник в кабмине сообщил «Ъ-Прикамье», что авиаперевозчик свои действия с властями не согласовывал.

Отметим, что на днях лоукостер отказался от выполнения субсидируемого из регионального бюджета рейса Пермь-Минводы. Это сделано из-за низкой загрузки. Сейчас краевой Минтранс ведет переговоры с другими авиакомпаниями о выполнении этого рейса.