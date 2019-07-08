Строительство трассы Москва – Казань могут отменить из-за частного проекта «Меридиан»

Проект трассы Москва – Казань, рассматриваемый как альтернатива высокоскоростной магистрали (ВСМ) по тому же маршруту, могут отменить из-за частного проекта «Меридиан» ЗАО «Русская холдинговая компания» по строительству платной дороги из Европы в Китай через Казахстан. Как пишут «Ведомости», премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил проект “Меридиан” как федеральный маршрут Европа – Западный Китай, а этот маршрут включен в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры.

Бенефициар «Русской холдинговой компании» Александр Рязанов просит правительство обеспечить минимальный гарантированный доход «Мередиана» в размере 35 млрд руб. в год. В частности, господин Рязанов рассчитывает заключить с властями соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), по которому правительство не будет строить и реконструировать дороги в том же направлении, что и «Меридиан», иначе трасса потеряет трафик. Главные конкуренты проекта холдинговой компании — трасса из Москвы в Казань, которая планируется как часть коридора госкомпании «Автодор» из Европы в Западный Китай, а также трасса М7 после реконструкции..

Отметим, что проект «Автодора» внесен в магистральный план, но финальное решение, что трасса будет построена правительством, пока не принято. При этом зампред правительства Максим Акимов уже поручил закончить проект планировки территории для трассы до конца года.

Маршрут этой дороги из Москвы в Казань предлагается провести через города Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш и село Шали. Протяженность трассы составит 729 км, скорость движения по дороге — 120 км/ч. Расчетная стоимость строительства составляет 539,6 млрд руб., из которых 323,1 млрд руб. планируется направить из федерального бюджета и 216,5 млрд руб. — из внебюджетных источников. Строительство завершат к 2024 году.

“Ъ-Казань”