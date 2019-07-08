ЦИК: проблемы в муниципальных и территориальных избирательных комиссиях города урегулированы

Все проблемные моменты в муниципальных и территориальных избиркомах Петербурга урегулированы. Об этом заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

По его словам, в Петербурге работали две группы представителей центризбиркома. Совместно с горизбиркомом Петербурга «проблемные ситуации» были урегулированы, работа муниципальных избирательных комиссий и территориальных избирательных комиссий была налажена. Как сообщает ТАСС, помощь ЦИК со стороны горизбиркома будет продолжена, будет организована встреча с представителями партий.

Напомним, что ранее горизбирком направил обращения в Следственный комитет и прокуратуру из-за нарушений, выявленных в ходе проверки работы нескольких ИКМО.