Петербургский избирком направил обращения в правоохранительные органы в связи с выявленными нарушениями

Петербургская избирательная комиссия направила обращения в правоохранительные органы в связи с выявленными нарушениями законодательства в муниципальных советах. Как сообщили в пресс-службе горизбиркома, обращения направлены в ГСУ СК РФ и петербургскую прокуратуру.

Нарушения были установлены при проверке организации работы избирательных комиссий муниципальных образований МО «Академическое», МО «Ржевка», МО «Сампсониевское», МО «Сергиевское».

Кроме того, центр комиссии ЦИК Николай Левичев отметил, что в ходе проверки проверяющие наблюдали «своеобразные инфернальные ремейки выборов 2014 года» . Он заявил, что надеется, что после визита комиссии ЦИК РФ в Петербург ситуация будет исправлена, сообщает «Интерфакс».