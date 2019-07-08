Новый премьер Греции Мицотакис принес присягу

Лидер «Новая демократия» Кириакос Мицотакис принес сегодня, 8 июля, присягу в качестве премьер-министра Греции, об этом он написал в Twitter. Ранее «Новая демократия» с 10-процентным перевесом обошла правящую партию «Сириза» бывшего премьера Алексиса Ципраса.

Церемония прошла в президентском дворце в присутствии греческого лидера Прокописа Павлопулоса. Господин Мицотакис поклялся соблюдать конституцию страны и служить интересам греческого народа.

Как партия премьера готовилась к выборам, читайте в материале “Ъ”.