Новый премьер Греции Мицотакис принес присягу

Лидер «Новая демократия» Кириакос Мицотакис принес сегодня, 8 июля, присягу в качестве премьер-министра Греции, об этом он написал в Twitter. Ранее «Новая демократия» с 10-процентным перевесом обошла правящую партию «Сириза» бывшего премьера Алексиса Ципраса.
Церемония прошла в президентском дворце в присутствии греческого лидера Прокописа Павлопулоса. Господин Мицотакис поклялся соблюдать конституцию страны и служить интересам греческого народа.
Как партия премьера готовилась к выборам, читайте в материале “Ъ”.
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