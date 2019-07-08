Развернувшийся над Литвой самолет Utair приземлился во Внуково

Направлявшийся из Москвы в Берлин самолет авиакомпании Utair благополучно совершил экстренную посадку во Внуково. Он был вынужден развернуться над Литвой «из-за неполадок в системе кондиционирования», сообщили ТАСС в аэропорту.

Ранее сообщалось, что самолет , выполнявший рейс UT705, подал сигнал об аварийной ситуации на борту и развернулся в сторону России. Разворот он произвел в районе литовского города Каунас.