08 июля, понедельник
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Самолет Utair развернулся над Литвой из-за ЧП на борту

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс UT705 из Москвы в Берлин, подал сигнал об аварийной ситуации на борту и развернулся в сторону России, сообщает ТАСС. Самолет готовится к посадке во Внуково.

По данным FlightRadar24, лайнер вылетел из столичного Внуково 1 час 20 минут назад. В районе литовского города Каунас самолет развернулся и резко пошел на снижение. Сейчас он летит над территорией Белоруссии.

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