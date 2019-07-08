Шереметьево отрицает зарплату грузчиков в 200 тысяч рублей

Информация о том, что грузчикам в московском аэропорту Шереметьево повысили зарплаты до 200 тыс. руб., не соответствует действительности, сообщил первый заместитель гендиректора по производству Андрей Никулин.

«За последний год у нас у грузчиков не было средней зарплаты 45 тыс. И не было 200 тыс. На данный момент у нас средняя заработная плата 82 тыс. руб. до вычета налогов. Это у того персонала, который занимается обработкой багажа, это водители, операторы-комплектовщики, грузчики»,— сказал он. Господин Никулин уточнил РБК, что были единичные случаи выплат сотрудникам около 200 тыс. руб.— но эта сумма сложилась из материальной помощи и бонусов.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на два источника сообщила, что за месяц зарплаты грузчиков в Шереметьево выросли в пять раз — с 45 тыс. до 211 тыс. руб.

Проблемы с выдачей багажа в Шереметьево начались в конце мая. Тогда “Ъ” выяснил, что многочасовые задержки были связаны с нехваткой грузчиков в компании «Шереметьево Хэндлинг». Она с конца прошлого года стала обрабатывать весь багаж, который до этого обслуживала структура «Аэрофлота». Гендиректор аэропорта Михаил Василенко пообещал устранить сбои за месяц. Минтранс обещал «жестко отреагировать» на ситуацию, если она не нормализуется в кратчайшие сроки, и назначил срок до 15 августа.

Подробности — в публикации “Ъ” «Чемоданное ненастроение».