«Ведомости»: зарплаты грузчиков в Шереметьево повысили в пять раз

Аэропорт Шереметьево за месяц повысил зарплаты грузчиков с 45 тыс. до 200–211 тыс. руб. на фоне массовых задержек выдачи и отправки багажа, однако эти меры не помогли справиться с трудностями. Об этом на совещании в Минтрансе заявил гендиректор Шереметьево Михаил Василенко, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на два источника.

Господин Василенко не уточнил, будут ли платить 200 тыс. руб. всем грузчикам или только новым работникам. Также неизвестно, из чего складывается эта сумма: фиксированный ли это оклад, или максимальный доход, включающий переработки и премии.

На совещании глава Минтранса Евгений Дитрих поинтересовался, почему при таких выплатах не удалось полностью решить проблемы с багажом к 1 июля. Господин Василенко объяснил, что кто-то из бывших грузчиков «Аэрофлота» ушел в отпуск, а некоторые устроились на новую работу. Собеседник издания пояснил, что для оптимальной работы в дочерней компании «Шереметьево Хэндлинг», отвечающей за работу с багажом, должно быть 2 тыс. грузчиков, а сейчас их 1,4 тыс. человек.

Проблемы с выдачей багажа в Шереметьево начались в конце мая. Тогда “Ъ” выяснил, что многочасовые задержки были связаны с нехваткой грузчиков в компании «Шереметьево Хэндлинг». Она с конца прошлого года стала обрабатывать весь багаж, который до этого обслуживала структура «Аэрофлота». Гендиректор аэропорта Михаил Василенко пообещал устранить сбои за месяц. Минтранс обещал «жестко отреагировать» на ситуацию, если она не нормализуется в кратчайшие сроки, и назначил срок до 15 августа.

Подробности — в публикации “Ъ” «Чемоданное ненастроение».