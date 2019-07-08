Арт-обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает о лауреатах премии 2019 года.

Недавно объявили лонг-лист премии Кандинского — крупнейшей негосударственной премии в области современного искусства. Это будет 12-я по счету. С ней не все понятно и четко.

Премия, появившись в 2007 году, вначале была очень эффектной. Помню, как одну из первых вручали в «Барвиха Luxury Village», организовав для этого специальную арт-электричку по неработающей тогда железнодорожной линии. Суммы призовых потрясали воображение: они были крупнейшими в мире, по-моему, до €50 тыс. Создатель премии Шалва Бреус тогда крайне активно занимался современным искусством, издавал журнал «Артхроника», собирался устроить Музей современного искусства в бывшем кинотеатре «Ударник».

Сейчас все скромнее. По сути, две номинации: «Проект года» и «Молодой художник». 1,8 млн и 450 тыс. руб. В прошлом году премия как-то по-тихому забыла о лауреатах: в мае 2018-го объявили о продлении приема заявок до сентября, а потом в феврале нынешнего, 2019, снова продлили прием. И вот, в середине лета, наконец, объявили список номинантов. Обещают в октябре-ноябре в ММОМе на Петровке провести выставку (в последние годы ее не было, кстати), а потом там же, 13 ноября, вручить статуэтки. И деньги, надеюсь.

Посмотрим на лауреатов. Тут не избежать сравнений с премией «Инновация», только что врученной в Нижнем Новгороде. «Кандинский», несомненно, отличается в лучшую сторону. В Нижнем был явный междусобойчик, когда члены жюри и экспертного совета вручали друг другу по 500 тыс. руб. в практически каждой номинации, в результате в двух из четырех победили местные, нижегородские авторы. У Кандинского широкая представленность, причем художников действительно мирового качества, участников международных проектов. 15 номинантов на «Проект года». 10 на «Молодого художника». Среди «взрослых» — Бродский, Жиляев, Корина, Паперно, Пирогова. Отмечу, что сразу тремя проектами представлена Таус Махачева, которая на прошлой венецианской Биеннале участвовала в основном проекте, а на нынешней в споре на Future Generation Art Prize.