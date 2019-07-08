Сбербанк выдаст УГМК кредит на 23 млрд рублей

Сбербанк предоставит Уральской горно-металлургической компании (УГМК) кредит на 23 млрд руб. Деньги пойдут на развитие ресурсно-сырьевой базы УГМК и на обеспечение работы холдинга. Два соглашения о финансировании председатель Уральского банка Сбербанка Валерий Черкашин и глава УГМК Андрей Козицын подписали на полях международной промышленной выставки «Иннопром-2019», которая проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля.

По второму документу предусмотрено финансирование строительства нескольких ЖК в Екатеринбурге: вторых очередей «Изумрудного бора» и «Нагорного», третьей очереди «Макаровского квартала». Общая сумма инвестиций на строительство и развитие социальной инфраструктуры составит 3 млрд руб.

В этом году страной-партнером является Турецкая Республика. Вчера состоялось торжественное открытие выставки. Ожидается, что выставку посетит президент РФ Владимир Путин, также на нее прибыл министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. В прошлом году в мероприятии приняли участие 600 российских и иностранных компаний. Они показали свои проекты и разработки на площадке общей площадью 50 тыс. кв. м.

Дарья Соколова