Верховный суд отменил повторную жеребьевку партий на выборы в Верховную раду

Верховный суд Украины отменил проведение повторной жеребьевки очередности партий в избирательном бюллетене на выборах в Верховную раду. Как сообщает издание «Страна.ua», решение было принято судом 7 июля. На сайте суда оно еще не опубликовано.

Досрочные выборы депутатов Верховной рады состоятся 21 июля. 23 июня Центральная избирательная комиссия Украины завершила регистрацию партийных списков и кандидатов в одномандатных округах.

В начале июля Шестой апелляционный административный суд постановил провести повторную жеребьевку очередности партий в избирательном бюллетене. Соответствующее требование поступило от Аграрной партии Украины. После этого глава партии «Слуга народа» президента Украины Дмитрий Разумков не исключил, что повторная жеребьевка может привести к срыву выборов.

Подробнее о предстоящих выборах — в публикации “Ъ” «Украинских кандидатов проверяют на оседлость».