В партии Зеленского заявили об опасности срыва выборов в Раду из-за повторной жеребьевки

Глава партии «Слуга народа» президента Украины Дмитрий Разумков считает, что повторная жеребьевка очередности партий в избирательном бюллетене может привести к срыву выборов в Верховную раду. В эфире телеканала «1+1» он отметил, что «часть бюллетеней уже напечатана» и их необходимо будет перепечатывать.

«На это надо иметь ресурс, который в бюджете не предусмотрен. Ситуация достаточно опасная. Надеюсь, что суд примет взвешенное, сбалансированное решение, и этого не произойдет, потому что под угрозой выборы на Украине»,— сказал господин Разумков.

Досрочные выборы депутатов Верховной рады состоятся 21 июля. 23 июня Центральная избирательная комиссия Украины завершила регистрацию партийных списков и кандидатов в одномандатных округах.

Накануне Шестой апелляционный административный суд постановил провести повторную жеребьевку очередности партий в избирательном бюллетене. Соответствующее требование поступило от Аграрной партии Украины. В Центризбиркоме пообещали оспорить это решение.

Подробнее о выборах — в публикации “Ъ” «Украинских кандидатов проверяют на оседлость».