Посольство: россиян могли не пустить в Мексику из-за фальшивых паспортов

Посольство России в Мексике заявило, что прилетевшие в Канкун граждане с российскими паспортами могли подделать документы. «В Канкуне было отказано во въезде 14 гражданам с российскими паспортами, прибывшими чартерным рейсом авиакомпании Nordwind. Причина отказа - несоответствие цели поездки заявленной, а также возможное использование подложных документов»,— сообщает диппредставительство в Twitter.

В субботу, 6 июля, 14 человек с паспортами РФ не были пропущены через пограничный контроль. Местная миграционная служба решила, что цели поездки не соответствуют заявленной. Как уточнили в посольстве, их уже готовятся отправить обратно ближайшими рейсами авиакомпании.

Ранее в аэропорту курортного Канкуна около трех дней находилась группа россиян, которым не разрешали начать поездку по стране из-за претензий миграционных властей. Позже они были депортированы из Мексики.