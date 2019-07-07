Мутко потребовал отстранить главу района Иркутской области за использование техники в личных целях

Вице-премьер России Виталий Мутко потребовал отстранить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, сообщила представитель вице-премьера. Поводом послужила информация о том, что господин Худоногов использовал спецтехнику в первую очередь для расчистки своего участка, пострадавшего от наводнения.

«Председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко поручил организовать проверку достоверности опубликованной информации, в ходе которой подтвердился факт использования специальной коммунальной техники мэром Нижнеудинского района в личных целях»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Ранее в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором спецтехника откачивает воду и расчищает территорию на одном из участков с коттеджем. В комментариях утверждаюсь, что участок принадлежит главе Нижнеудинского района Сергею Худоногову. После этого прокуратура по Иркутской области пообещала направить информацию для проверки в СКР.

25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, которое затопило около 100 населенных пунктов. Погибли 22 человека, пострадали более 400. Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов, около 33 тыс. человек лишились имущества. Ущерб оценивается в 28 млрд руб.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов».