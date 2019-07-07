При взрыве газа во Флориде пострадали 23 человека

По меньшей мере 23 человека пострадали в результате взрыва газа в торговом центре Plaza Market в городе Плантейшн, штат Флорида. По данным пожарного департамента, на которые ссылается портал Local10, серьезные ранения получили два человека. В районе временно перекрыли газ.

По словам очевидцев, взрыв произошел в пиццерии Pizza Fire, однако официального подтверждения этому нет. Владелец соседнего кафе рассказал, что заведение закрылось в декабре, и скоро должен был въехать новый арендатор. Ранее сообщалось о 20 пострадавших.