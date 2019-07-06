Во Флориде при взрыве газа пострадали 20 человек

В результате взрыва газа в районе торгового центра в городе Плантейшн, штат Флорида, пострадали по меньшей мере 20 человек. Инцидент случился в Plaza Market на Университи. По данным пожарного департамента, на которые ссылается портал Local10, два человека пострадали серьезно. В районе была ограничена подача газа.

На съемках видно, что серьезно пострадал спортзал LA Fitness и еще несколько зданий. По словам очевидцев, взрыв мог произойти в бистро Pizza Fire, однако официального подтверждения этому нет. Согласно владельцу соседнего кафе, Pizza Fire закрылось в декабре, скоро должен был въехать новый арендатор.