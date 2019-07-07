Число пострадавших при взрыве бензовоза под Екатеринбургом возросло до семи человек

При взрыве бензовоза в Свердловской области пострадали семь человек, в том числе подросток, сообщил руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых. По его словам, экспертиза показала, что в момент аварии водитель был пьян. Госпитализация ему не потребовалась.

«Всего пострадало семь человек, добавилась еще одна женщина. Из семи пострадавших один — подросток 2005 года рождения, его экстренно доставили вертолетом в Екатеринбург»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Глава городского округа Карпинск Андрей Клопов уточнил, что ДТП произошло не на дороге общего пользования. «Нормальная, обычная технологическая дорога, которая применяется при добыче полезных ископаемых. Она ни областного, ни местного, ни федерального значения»,— сказал он.

В ночь на 7 июля в Свердловской области взорвался бензовоз, перевозивший топливо. Руководитель пресс-службы регионального ГУМВД рассказал, что водитель разрешил семерым туристам ехать на цистерне, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погибли три человека.