Иркутские власти запросят на выплаты пострадавшим от паводка еще 1,4 млрд рублей

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий наводнения поручил минфину региона и всем профильным министерствам подготовить заявку на выделение дополнительных 1,4 млрд руб. из федерального бюджета. На выплаты пострадавшим от стихийного бедствия направят по 50 тыс. и 100 тыс. руб. за частичную или полную потерю имущества.

Ранее сообщалось, что на ликвидацию последствий паводков в Иркутской области, по предварительным данным, необходимо 31,2 млрд руб.

25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, которое затопило около 100 населенных пунктов. Погибли 22 человека, пострадали более 400. Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов, около 33 тыс. человек лишились имущества. Ущерб оценивается в 28 млрд руб. По состоянию на 6 июля, уровень воды в реках в Иркутской области продолжает снижаться.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов».