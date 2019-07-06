Число пострадавших от паводков в Иркутской области превысило 400 человек

В результате паводков в Иркутской области были госпитализированы 410 человек, сообщил замминистра по делам ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Павел Барышев на заседании правкомиссии. Он уточнил, что еще 2 165 пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно.

На ремонт разрушенных в результате паводка объектов и строительство новых понадобится около 28 млрд руб., заявил вице-премьер Виталий Мутко. Вопросами восстановления пострадавшего жилья займется специально созданная рабочая группа. Ее возглавил первый замглавы Минстроя Леонид Ставицкий. «У нас должен быть очень четкий график восстановления жилья, каждого объекта»,— подчеркнул господин Мутко (цитата по ТАСС).

Вице-премьер также призвал иркутских властей скорректировать генеральные планы муниципальных образований в области, внеся особые зоны подтопления. «В этих зонах подтопления мы не можем строить жилье. Пожалуйста, главы муниципалитетов, городов, представители правительства, скорректируйте все свои генеральные планы развития городов, населенных пунктов»,— добавил он.

25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, которое затопило около 100 населенных пунктов, погибли 22 человека. Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов. Около 33 тыс. человек полностью или частично лишились имущества.

В МЧС заявили, что уровень воды в реках повысился до критического уровня из-за проливных дождей, которые совпали с таянием снега. Иркутские ученые связали паводок с изменениями климата.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов».