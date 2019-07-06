«Спартак» расторг контракт с итальянским футболистом Боккетти

Московский футбольный клуб «Спартак» расторг контракт с итальянским защитником Сальваторе Боккетти. Пресс-служба клуба сообщила, что соглашение расторгнуто по согласию сторон.

Контракт Боккетти был рассчитан до конца следующего сезона. Слухи о его уходе из «Спартака» появлялись еще в начале года, но не нашли подтверждения.

Итальянский защитник выступал за «красно-белых» с января 2013 года, вместе со «Спартаком» он стал чемпионом России (2017) и обладателем Суперкубка России (2017). Всего в составе «Спартака» он провел 115 матчей.