Путин и Эрдоган обсудили Сирию и Ливию

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонной беседы обсудили ситуации в Ливии и Сирии. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, заявили в Кремле. По итогам беседы лидеры двух стран договорились продолжить контакты на различных уровнях.

В частности, президенты России и Турции выразили обеспокоенность обострением ситуации в Ливии. Они считают необходимым «скорейшее прекращение огня и возобновление переговорного процесса». «Была также акцентирована важность активизации политико-дипломатических усилий по урегулированию в Сирии, в том числе в рамках консультаций в астанинском формате»,— добавили в Кремле.

Помимо этого господин Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью 14-ти российских военных при пожаре на атомной глубоководной станции в Баренцевом море.

Напомним, в августе должен состояться трехсторонний саммит по Сирии с участием России, Турции и Ирана. Помимо этого турецкие власти хотят организовать в августе или начале сентября саммит, в котором будут участвовать лидеры Турции, России, Германии и Франции. На встрере обсудят ситуацию в Сирии, а также «общие вопросы безопасности в регионе».

О плане Москвы по политическому урегулированию в Сирии — в публикации “Ъ” «Россия нашла компромисс для ООН и Дамаска».