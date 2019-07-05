Следующую партию косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустят в течение двух недель

Еще нескольких белух и косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье должны выпустить в течение июля, заявил журналистам директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин. По его словам, ученые хотят начать отправку второй партии морских животных на следующей неделе.

«По нашему плану животных будут перевозить раз в две недели, быстрее не получается, потому что первая операция показала, что она занимает от 6 до 10 дней»,— рассказал директор ВНИРО на пресс-конференции по итогам первого этапа выпуска животных (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, в 2018 году в Охотском море для продажи в китайские океанариумы были выловлены 12 косаток и 90 белух. Их поместили в вольеры бухты Средняя под Находкой, которые и прозвали «китовой тюрьмой»,— экологи и правоохранительные органы выявили нарушения в содержании морских животных. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Первых косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волю 27 июня 2019-го. Их доставили в Хабаровск автотранспортом, после чего контейнеры с животными перегрузили на речной транспорт и доставили к месту выпуска в Охотском море. В «китовой тюрьме» остается еще восемь косаток и 81 белуха.

О том, как использовали животных, читайте в публикации “Ъ FM” «"Китовую тюрьму" превратили в детский дельфинарий».