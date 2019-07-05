В Туапсинском районе перевернулся прогулочный катер

Вблизи курортного поселка Джубга (Туапсинский район Краснодарского края) перевернулось прогулочное судно, сообщили в Южном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России (ЮСУТ СКР). По факту происшествия проводится проверка, уточнила старший помощник руководителя ЮСУТ СКР Анна Терземан.

По предварительным данным, спасательные работы завершены, точных сведений о количестве пострадавших нет. «Следователи находятся в пути, подробности пока неизвестны»,— уточнили в следственном управлении на транспорте.

По данным МЧС, все пассажиры катера живы и доставлены на берег.

По предварительным данным ЮСУТ СКР, 5 июля в 17:50 минут в поселке Джубга на расстоянии около 100 мв от берега в акватории моря перевернулся прогулочный катер. Предположительно на борту катера находилось 43 человека, 37 из них доставлены на берег.

По информации очевидцев проходящими водными судами остальные шесть человек были доставлены на берег. Организованна работа по их поиску.

Анна Перова, Краснодар