Верховный суд Дагестана вынес приговор четырем участникам банды Басаева и Хаттаба

К длительным срокам лишения свободы приговорил Верховный суд Дагестана четырех участников нападения бандформирований на республику в 1999 году. 20 лет спустя перед судом предстали Марат Даутов, Дамир Мухатдинов, Руслан Аджибрагимов и Батырбек Бакиев.

Им было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, а также ст. 279 и ст. 317 УК РФ.

Летом 1999 года, действуя в составе банды Басаева и Хаттаба, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами боевики общей численностью не менее тысячи человек вторглись на территорию Ботлихского района Дагестана. При массированном обстреле 33 российских военнослужащих были убиты, 34 человека получили ранения различной степени тяжести.

Подсудимые в составе устойчивой вооруженной группы, пришло к выводу следствие, приняли активное участие в совершаемых ею нападениях, в том числе в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации, а также совершили посягательство на жизнь военнослужащих.

Как сообщила пресс-служба Верховного суда Дагестана, судебная коллегия по уголовным делам признала подсудимых виновными в инкриминируемых им преступлениях и приговорила Марата Даутова к 16 годам, Дамира Мухатдинова — к 14 годам, Руслана Аджибрагимова — к 13 годам, Батырбека Бакиева — к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В пользу потерпевшей стороны с осужденных солидарно суд постановил взыскать компенсацию морального вреда в общей сумме 4,1 млн руб.

Юлия Рыбина, Махачкала