Формула протеста

На Montreux Jazz Festival в зале Auditorium Stravinski выступила американская фолк-певица, соратница Боба Дилана и участница фестиваля в Вудстоке Джоан Баэз. Слушал Борис Барабанов.

Для большинства в России Джоан Баэз не более чем имя из рок-энциклопедии. Все слышали о белой певице из 1960-х, в репертуаре которой были так называемые песни протеста. Тогда этот термин имел смысл. Девушка из Бостона ездила в южные штаты, где требовала, чтобы белые и черные зрители сидели на ее концертах вместе. Она отказывалась платить налоги, потому что они шли на военные программы правительства. Она организовывала марши протеста против войны во Вьетнаме. Она пела песни Боба Дилана вместе с ним, она дружила с Мартином Лютером Кингом и основала Институт изучения ненасильственного протеста. К 1969 году, к моменту ее исторического выступления на фестивале в Вудстоке, она была признанным лидером антивоенного и правозащитного движения, успевшим дважды побывать за решеткой.

Для российского слушателя это не значит ничего, потому что весь американский фолк был основан на чисто американской проблематике (расизм, война во Вьетнаме, избирательное право), а главное — на текстах, которые у нас никто не понимал. К слову, Джоан Баэз знала о происходящем в правозащитном движении в СССР. Она сочинила песню о Наталье Горбаневской и пела «Возьмемся за руки, друзья» Булата Окуджавы. Но ни Джоан Баэз, ни Боб Дилан так и не стали у нас «народными» артистами, как The Beatles.

Тем временем в мире вклад Джоан Баэз в музыку и современное демократическое движение всегда был очевиден. Доказательство тому — абсолютный аншлаг в зале Auditorium Stravinski на джазовом фестивале в Монтрё. По такому случаю партер в нем сделали сидячим. Все же аудитория Джоан Баэз — это люди за 60, стоять многим трудно. Среди них было много красиво поседевших статных дам, похожих на героиню вечера. Сама же она вышла на сцену в джинсах и белом пиджаке, босиком.

Она могла бы сыграть концерт, полностью повторяющий выступление в Вудстоке ровно 50 лет назад, это было бы концептуально. Но Джоан Баэз не та певица, которая покидает свой дом на дереве — место ее медитаций в Калифорнии — только по большим праздникам. Она действующий артист, живущий в реальном мире. В 2019 году Джоан Баэз много гастролировала по США, а теперь ее прощальный тур добрался до Европы. Певица возит с собой несколько акустических гитар, рядом с ней на сцене были перкуссионист Габриэль Харрис и мультиинструменталист Дирк Пауэлл. Некоторые вокальные партии брала на себя вторая вокалистка Грейс Стамберг. Именно благодаря ей в программе концертов Джоан Баэз появляются песни фолк-артистов нового поколения — Джоша Риттера, Mumford & Sons и Энтони Хегарти.

Герои фолка 1960-х тщательно исследовали народную музыку и именно в ней находили вдохновение для своих протестных акций. Каждую песню Джоан Баэз сопровождала небольшим историческим экскурсом, так что концерт выглядел еще и полноценной университетской лекцией.

В сет-листе Джоан Баэз были песни с ее самых ранних записей, например знаменитый «Дом восходящего солнца», который стал популярен у нас благодаря версии группы The Animals 1964 года, а в репертуаре американки появился в 1959-м. В знак уважения к франкоговорящей аудитории Монтрё Джоан Баэз исполнила «Время вишен» Жан-Батиста Клемана — песню, которая ассоциируется с Парижской коммуной.

Среди прочего на концерте Джоан Баэз в Монтрё прозвучала песня Вуди Гатри 1948 года «Deportees (Plane Wreck at Los Gatos)» — известная, но редко исполняемая сейчас, она родилась как реакция на крушение самолета с депортированными из США мексиканскими мигрантами. Отец Джоан Баэз был мексиканцем, и вся риторика Дональда Трампа о «стене между США и Мексикой» не может ее не волновать. «Мы все — мигранты»,— сказала певица.

Музыкальную ценность выступления Джоан Баэз сложно переоценить. Можно ли было ждать свежего звука от «Imagine» Джона Леннона, исполненной на бис? Но именно в фолк-версии этой песни, которую представила Джоан Баэз, многое совсем не хрестоматийно.

В выступлении Джоан Баэз было много ностальгии — и много сегодняшнего. Это были не только песни современных авторов, но и темы, которые остаются актуальными уже полвека. Конечно, в прощальном туре Джоан Баэз есть сильная нота идеализма. Она все еще считает, что песни могут что-то менять. И она спускается с дерева, выходит на сцену босиком, чтобы петь народные песни вперемешку с песнями Дилана и Уэйтса для тех, кто именно так представляет себе свободу.