После проверки задержек багажа уволены несколько руководителей «Шереметьево Хэндлинг»

После проверки в связи с задержками выдачи багажа в Шереметьево был уволен ряд руководителей ООО «Шереметьево Хэндлинг». В сообщении Московской межрегиональной транспортной прокуратуры говорится, что виновные должностные лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности».

«Со своими обязанностями не справились начальник службы обработки багажа, начальник службы перронного обслуживания, директор дирекции по обработке багажа, заместитель генерального директора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, генеральный директор общества»,— сообщили в транспортной прокуратуре.

Также в ведомстве рассказали, что в аэропорту организован поэтапный перевод рейсов из терминала D и более чем на 200 человек увеличена штатная численность задействованных в обработке багажа. Кроме того, к этой деятельности дополнительно привлечены 300 сотрудников партнерских компаний, подобраны 500 кандидатов для дальнейшего трудоустройства.

«По всем поступившим обращениям пострадавших пассажиров проводятся проверки, по результатам которых решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности. На данный момент возбуждено 38 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов)»,— отмечается в сообщении.

Проблемы с выдачей багажа в Шереметьево начались в конце мая. Тогда “Ъ” выяснил, что многочасовые задержки были связаны с нехваткой грузчиков в дочерней структуре «Шереметьево Хэндлинг». Она с конца прошлого года стала обрабатывать весь багаж, который до этого обслуживала структура «Аэрофлота». Гендиректор аэропорта Михаил Василенко пообещал устранить сбои за месяц. Минтранс обещал «жестко отреагировать» на ситуацию, если она не нормализуется в кратчайшие сроки.

Подробности — в публикации “Ъ” «Чемоданное ненастроение».