«Автокомпонент» возобновил поставки АвтоВАЗу

АвтоВАЗ 5 июля запустил производство в Ижевске и Тольятти после двухдневного перерыва. Как говорится в сообщении компании, нижегородский ЗАО «Завод “Автокомпанент”» возобновил поставки.

«Поставки возобновляются без дополнительных условий. Поставщик продолжит выполнять условия контракта и возобновляет поставки компонентов»,– говорится в сообщении компании (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, 3 июля АвтоВАЗ остановил конвейеры из-за «очередного неправомерного» срыва поставок комплектующих заводом «Автокомпонент». Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что действия поставщика похожи на шантаж – он повысил АвтоВАЗу цены и отказался от поставок до того момента, пока автопроизводитель их не согласует. Глава Нижегородской области Глеб Никитин «рекомендовал “Автокомпаненту” в максимально короткие сроки найти компромиссное решение».

Подробнее о ситуации – в материале “Ъ” «АвтоВАЗу не хватило запчастей».

Анастасия Еремина